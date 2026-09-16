Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737544
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Описание товара Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
Компактная микроволновая печь LG объёмом 20 литров идеально подойдёт для небольшой кухни или офиса — она не займёт много места, но порадует вместительностью для повседневных нужд. Мощность микроволн 700 Вт обеспечивает бережный и равномерный разогрев любимых блюд. Наличие гриля типа ТЭН и функции конвекции открывает новые кулинарные возможности: можно не только быстро разогревать еду, но и готовить аппетитные горячие закуски с хрустящей корочкой. Сенсорное управление и информативный дисплей делают работу с печью максимально удобной, а ручка для открывания дверцы добавляет комфорта. Навесная дверца гарантирует легкий доступ ко всему, что находится внутри. Диаметр поворотного стола 24,5 см позволит разместить посуду разных размеров, а строгий черный цвет впишется в любой интерьер. Лёгкая — всего 9,7 кг — её удобно перемещать и размещать в нужном месте.
Компактная микроволновая печь LG объёмом 20 литров идеально подойдёт для небольшой кухни или офиса — она не займёт много места, но порадует вместительностью для повседневных нужд. Мощность микроволн 700 Вт обеспечивает бережный и равномерный разогрев любимых блюд. Наличие гриля типа ТЭН и функции конвекции открывает новые кулинарные возможности: можно не только быстро разогревать еду, но и готовить аппетитные горячие закуски с хрустящей корочкой. Сенсорное управление и информативный дисплей делают работу с печью максимально удобной, а ручка для открывания дверцы добавляет комфорта. Навесная дверца гарантирует легкий доступ ко всему, что находится внутри. Диаметр поворотного стола 24,5 см позволит разместить посуду разных размеров, а строгий черный цвет впишется в любой интерьер. Лёгкая — всего 9,7 кг — её удобно перемещать и размещать в нужном месте.
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