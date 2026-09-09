Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE объемом 20 л располагает встроенным дисплеем и сенсорными кнопками, способствующими получению молниеносного доступа к параметрам. Это устройство обеспечит не только быстрый разогрев блюд перед подачей к столу, но также подготовит замороженные продукты к кулинарному процессу. Забудьте о необходимости посвящать уйму времени очистке камеры – в качестве внутреннего покрытия производитель выбрал эмалированную сталь. Кнопка блокировки, которую включает в себя модель Panasonic NN-ST251WZPE, воспрепятствует доступу детей к ее режимам. Чтобы быстрой открыть дверцу микроволновой печи, достаточно прибегнуть к специальной кнопке в основании.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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