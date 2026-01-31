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Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная

15 Отзывы
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Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 4
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 5
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 6
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 7
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 8
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 9
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 10
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 11
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 12
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 13
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 14
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 15
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 11
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 12
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 13
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 14
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 15
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
9 900 руб.  18 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714469
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Характеристики

Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
48.9x27.5x39.2см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
55х43х33
Вес, кг.
14.5

Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная

Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW в симпатичном белом корпусе с черной передней панелью станет настоящей находкой для дома, где выбирают правильное питание. За счет биокерамического покрытия 23-литровой камеры ее легко очищать при помощи влажной микрофибры или салфетки. Мощность микроволн модели составляет 800 Вт. Внутри камеры расположен поддон диаметром 28.8 см. За счет такого размера на нем можно устанавливать небольшие кастрюльки из закаленного стекла, крупные поддоны или блюда. Функционал модели дополнен встроенным грилем. Работать микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW может в трех режимах: «микроволновые волны», «гриль», «микроволновые волны+гриль». Благодаря опции разморозки внутри можно быстро подготовить ингредиенты для обеда или ужина, даже если их только что достали из морозильной камеры. Опция блокировки от детей делает использование печи безопасным. Управление моделью осуществляется за счет дисплея, кнопок, а также функции отсрочки старта.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная

Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая микроволновка. удобная в использовании. Правда дороговато. На выбор повлияло то что, есть меню и сама фирма. У других производителей можно купить похожую дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная техника! Хотела именно такую! Пришел заказ раньше указанного срока, аккуратно упакована нигде ни одной пылинки не было. Дизайн супер! Многофункциональный помощник на кухне, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновка отличная. Внутри приятная гладкая поверхность, лёгко мыть. Простая в управлении.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Инна З.

Достоинства:


Комментарий:
моей старушке 17 лет, начал крошиться пластик на дверце. Новая один в один внутри. Зато могу подтвердить что биокерамика внутри неубиваемая. отличие только стеклянная дверь. из минусов звуковой сигнал, кот. нельзя отключить.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
пока общее впечатление хорошее, мощность меньше чем у предыдущей , но пока не ощутил разницы
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Новенькая, аккуратненькая, вся в защитных плёнках, приятное впечатление. Большое меню приготовления разных блюд. Моя первая микроволновка, может сделал что не так. Греет, для закипания воды нужно минуты две. Рекомендую, думаю, Самсунг не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Отличная микроволновка! После микроволновки Candy - небо и земля! Единственный минус, сугубо личный - синяя подсветка часов доставка была чуть долгая, переносили. Го дождались
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все функции работают. Выбор Samsung не случаен. Предыдущая микроволновка тоже Samsung отработала у меня 15 лет. Сборка Малайзия, это считается лучше чем Китай.Добавляю в отзыв через несколько месяцев пользования. Микроволновка хорошая, но гриль слабый. В старой микроволновке у меня был кварцевый, а здесь металлический. Скорость приготовления снизилась в разы.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновая печь Samsung При выборе остановился на микроволновке Samsung MG23K3515AW и не пожалел. Упаковка отличная. Сама печь выглядит круто и стильно. Кнопки реагируют чётко, есть часы и таймер. Внутри всё гладко, мыть легко. Какие неудобные моменты: шнур немного короткий, а также нет нормальной инструкции пользования, хотя скачать из интернета не сложно. Одним словом хороший, надёжный и быстрый помощник на кухне.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Александер К.

Достоинства:


Комментарий:
Стильная, работает тихо, пользуюсь пару дней, все устраивает. Отлично вписалась в интерьер.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновая печь. Приобретали для дачи. Весь необходимый функционал присутствует. Минималистичный дизайн. Удобное управление. В нашей семье микроволновки Самсунг работают исправно. Самой старшей из них уже более 25-ти лет. Приобретали еще в конце 90-х. Данная модель микроволновой печи у нас есть и в городе, только цвет серый. Также работает уже очень долго, лет 10 наверно. Поэтому когда возникла необходимость приобретения еще одной микроволновки, Марка и модель не вызвали сомнений. Мы довольны. Надеюсь, и эта микроволновая печь прослужит долго. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
элеонара ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная печь, просто и понятно.Все целое, работает , рекомендую спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Лилия И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая микроволновка, давно хотела её купить. Все хорошо работает, довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
samsung, есть samsung! Ничего плохого не могу сказать. Работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Дома , почти вся техника-Самсунг, И опять не огорчен. Все ок.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
48.9x27.5x39.2см
Страна производитель
Малайзия
Описание
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW в симпатичном белом корпусе с черной передней панелью станет настоящей находкой для дома, где выбирают правильное питание. За счет биокерамического покрытия 23-литровой камеры ее легко очищать при помощи влажной микрофибры или салфетки. Мощность микроволн модели составляет 800 Вт. Внутри камеры расположен поддон диаметром 28.8 см. За счет такого размера на нем можно устанавливать небольшие кастрюльки из закаленного стекла, крупные поддоны или блюда. Функционал модели дополнен встроенным грилем. Работать микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW может в трех режимах: «микроволновые волны», «гриль», «микроволновые волны+гриль». Благодаря опции разморозки внутри можно быстро подготовить ингредиенты для обеда или ужина, даже если их только что достали из морозильной камеры. Опция блокировки от детей делает использование печи безопасным. Управление моделью осуществляется за счет дисплея, кнопок, а также функции отсрочки старта.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая микроволновка. удобная в использовании. Правда дороговато. На выбор повлияло то что, есть меню и сама фирма. У других производителей можно купить похожую дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная техника! Хотела именно такую! Пришел заказ раньше указанного срока, аккуратно упакована нигде ни одной пылинки не было. Дизайн супер! Многофункциональный помощник на кухне, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновка отличная. Внутри приятная гладкая поверхность, лёгко мыть. Простая в управлении.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Инна З.

Достоинства:


Комментарий:
моей старушке 17 лет, начал крошиться пластик на дверце. Новая один в один внутри. Зато могу подтвердить что биокерамика внутри неубиваемая. отличие только стеклянная дверь. из минусов звуковой сигнал, кот. нельзя отключить.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
пока общее впечатление хорошее, мощность меньше чем у предыдущей , но пока не ощутил разницы
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Новенькая, аккуратненькая, вся в защитных плёнках, приятное впечатление. Большое меню приготовления разных блюд. Моя первая микроволновка, может сделал что не так. Греет, для закипания воды нужно минуты две. Рекомендую, думаю, Самсунг не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Отличная микроволновка! После микроволновки Candy - небо и земля! Единственный минус, сугубо личный - синяя подсветка часов доставка была чуть долгая, переносили. Го дождались
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все функции работают. Выбор Samsung не случаен. Предыдущая микроволновка тоже Samsung отработала у меня 15 лет. Сборка Малайзия, это считается лучше чем Китай.Добавляю в отзыв через несколько месяцев пользования. Микроволновка хорошая, но гриль слабый. В старой микроволновке у меня был кварцевый, а здесь металлический. Скорость приготовления снизилась в разы.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновая печь Samsung При выборе остановился на микроволновке Samsung MG23K3515AW и не пожалел. Упаковка отличная. Сама печь выглядит круто и стильно. Кнопки реагируют чётко, есть часы и таймер. Внутри всё гладко, мыть легко. Какие неудобные моменты: шнур немного короткий, а также нет нормальной инструкции пользования, хотя скачать из интернета не сложно. Одним словом хороший, надёжный и быстрый помощник на кухне.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Александер К.

Достоинства:


Комментарий:
Стильная, работает тихо, пользуюсь пару дней, все устраивает. Отлично вписалась в интерьер.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновая печь. Приобретали для дачи. Весь необходимый функционал присутствует. Минималистичный дизайн. Удобное управление. В нашей семье микроволновки Самсунг работают исправно. Самой старшей из них уже более 25-ти лет. Приобретали еще в конце 90-х. Данная модель микроволновой печи у нас есть и в городе, только цвет серый. Также работает уже очень долго, лет 10 наверно. Поэтому когда возникла необходимость приобретения еще одной микроволновки, Марка и модель не вызвали сомнений. Мы довольны. Надеюсь, и эта микроволновая печь прослужит долго. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
элеонара ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная печь, просто и понятно.Все целое, работает , рекомендую спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Лилия И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая микроволновка, давно хотела её купить. Все хорошо работает, довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
samsung, есть samsung! Ничего плохого не могу сказать. Работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Дома , почти вся техника-Самсунг, И опять не огорчен. Все ок.


Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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