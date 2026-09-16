Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
Микроволновая печь Samsung MW4000D - ваш лучший помощник на кухне. Уникальная и иновационная система распределения тепла помогает достичь большего прогресса в готовке. Распределение происходит по 3 направлениям, под разными углами, благодаря разделительной панели внутри печи, за счет чего достигается лучший процесс приготовления. Авторежим в этой модели имеет в своем распоряжении выбор из самых популярных блюд с оптимально подобранным временем, режимом и температурой. Просто выберите подходящую программу - и результат порадует вас. Размораживайте продукты эффективнее с функцией быстрой разморозки. Просто выберите продукт и вес, чтобы посчиталось оптимальное время для того чтобы разморозить продукт, не потеряв его полезные свойства. Придайте вашей кухне утонченный вид благодаря стильному дизайну. Минималистичная дверца с отделкой из нержавеющей стали и утопленными ручками сверху и снизу. Ручки скрыты, и вы можете открывать дверцу, используя любую из них. Удобное и интуитивно понятное управление позволит полностью насладиться процессом приготовления. Панель управления обеспечивает простоту использования за счёт сочетания плавного поворотного механизма с кнопками для основных функций, которые используются наиболее часто.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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