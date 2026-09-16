Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737547
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Описание товара Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
Микроволновая печь Samsung с объёмом 23 литра — отличное решение для семьи или компании друзей. Мощный гриль на 1100 Вт и конвекция быстро справятся с запеканием и приготовлением золотистой корочки, а микроволны 800 Вт обеспечивают равномерный разогрев. Инверторная технология бережёт продукты и экономит энергию, позволяя добиваться идеального результата. Сенсорное управление с дисплеем делает процесс простой и удобной, а навесная дверца с ручкой обеспечивает лёгкий доступ к блюдам. Эмалированное внутреннее покрытие не требует сложного ухода. Лёгкий современный белый корпус весит всего 12,7 кг — печь легко впишется в любую кухню и не займёт драгоценного места.
Микроволновая печь Samsung с объёмом 23 литра — отличное решение для семьи или компании друзей. Мощный гриль на 1100 Вт и конвекция быстро справятся с запеканием и приготовлением золотистой корочки, а микроволны 800 Вт обеспечивают равномерный разогрев. Инверторная технология бережёт продукты и экономит энергию, позволяя добиваться идеального результата. Сенсорное управление с дисплеем делает процесс простой и удобной, а навесная дверца с ручкой обеспечивает лёгкий доступ к блюдам. Эмалированное внутреннее покрытие не требует сложного ухода. Лёгкий современный белый корпус весит всего 12,7 кг — печь легко впишется в любую кухню и не займёт драгоценного места.
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