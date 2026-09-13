Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 19
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 20
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 21
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 19
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 20
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 21
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719199
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x38.8x34.35 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG в черном корпусе позволит подогревать и размораживать продукты, а также быстро готовить простые блюда. Данная модель успешно сочетает в себе компактность, современный дизайн и широкий функционал. СВЧ-печь можно установить в нишу глубиной от 500 мм, шириной 560-568 мм и высотой 370-371 мм. Камеры объемом 20 л и поддона диаметром 245 мм достаточно для большинства повседневных задач, для которых предназначена микроволновая печь. В СВЧ поместятся стандартные столовые тарелки и контейнеры. Мощность микроволн 800 Вт и встроенный гриль мощностью 1000 Вт могут использоваться как по отдельности, так и в комбинированном режиме. Это позволяет быстро прогреть продукты изнутри и получить золотистую хрустящую корочку на поверхности. Решетка-гриль входит в комплектацию. Электронная панель управления и LED-дисплей позволяют выбрать нужный режим и установить время приготовления с высокой точностью, повышая удобство эксплуатации. Режимы размораживания по весу и времени обеспечивают возможность бережного и быстрого прогрева продуктов из морозильной камеры перед приготовлением. Кнопка открывания дверцы делает более удобным размещение продуктов в камеру СВЧ – для этого не придется прикладывать лишних усилий. Встраиваемая СВЧ-печь Hyundai HBW 2040 BG – идеальный вариант для небольшой кухни или студии. Она не занимает много места, при этом может частично заменить духовой шкаф.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Развернуть
Габариты
59.5x38.8x34.35 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG в черном корпусе позволит подогревать и размораживать продукты, а также быстро готовить простые блюда. Данная модель успешно сочетает в себе компактность, современный дизайн и широкий функционал. СВЧ-печь можно установить в нишу глубиной от 500 мм, шириной 560-568 мм и высотой 370-371 мм. Камеры объемом 20 л и поддона диаметром 245 мм достаточно для большинства повседневных задач, для которых предназначена микроволновая печь. В СВЧ поместятся стандартные столовые тарелки и контейнеры. Мощность микроволн 800 Вт и встроенный гриль мощностью 1000 Вт могут использоваться как по отдельности, так и в комбинированном режиме. Это позволяет быстро прогреть продукты изнутри и получить золотистую хрустящую корочку на поверхности. Решетка-гриль входит в комплектацию. Электронная панель управления и LED-дисплей позволяют выбрать нужный режим и установить время приготовления с высокой точностью, повышая удобство эксплуатации. Режимы размораживания по весу и времени обеспечивают возможность бережного и быстрого прогрева продуктов из морозильной камеры перед приготовлением. Кнопка открывания дверцы делает более удобным размещение продуктов в камеру СВЧ – для этого не придется прикладывать лишних усилий. Встраиваемая СВЧ-печь Hyundai HBW 2040 BG – идеальный вариант для небольшой кухни или студии. Она не занимает много места, при этом может частично заменить духовой шкаф.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...