Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW с классической черной расцветкой корпуса станет главным украшением любой кухни. Хорошая вместительность устройства подтверждается большим объемом рабочей камеры, равным 23 литрам. Вы сможете разогревать большие порции пищи, размещенные на тарелках большого диаметра. Быстрый и равномерный разогрев блюд гарантирует высокая мощность микроволн (800 Вт) и поворотный стол. Изнутри камера прибора покрыта биокерамической эмалью, благодаря чему с ее очисткой от различных загрязнений у вас не возникнет никаких проблем. Особенностью микроволновой печи Samsung MS23T5018AK/BW стали 17 автоматических программ приготовления, которые позволят использовать ее не только для разогрева блюд, но и для готовки. Режим автоматической разморозки позволит быстро подготовить замороженный продукт, который вы только что достали из морозильной камеры, к его дальнейшему приготовлению. Устройство оповестит вас о завершении процесса разогрева или готовки звуковым сигналом, который при необходимости можно отключить.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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