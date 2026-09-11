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Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE

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Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 8
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 9
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 10
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 8
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 9
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 10
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478751
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
400 x 485 x 287 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.2

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE

Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPEДиаметр поворотного стола 288 мм Внутреннее покрытие из жаропрочной эмали Сенсорная панель управления Функция "Быстро 30", которая позволяет устанавливать время приготовления интервалами по 30 секунд ЖК дисплей Таймер Турборазморозка Отложенный старт Блокировка от детей 10 автоматических режимов

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
400 x 485 x 287 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPEДиаметр поворотного стола 288 мм Внутреннее покрытие из жаропрочной эмали Сенсорная панель управления Функция "Быстро 30", которая позволяет устанавливать время приготовления интервалами по 30 секунд ЖК дисплей Таймер Турборазморозка Отложенный старт Блокировка от детей 10 автоматических режимов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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