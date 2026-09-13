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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719212
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.2x39x31.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
14.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном закаленном стекле, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме! Компактные размеры устройства позволят установить данную микроволновую печь даже в верхние навесные шкафы, открывая при этом новые возможности организации пространства на вашей кухне! Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход! Камера из эмалированной стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений! Встроенный гриль - позволит вам добиться эффекта аппетитной золотистой хрустящей корочки! Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри! Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в закаленном стекле, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.2x39x31.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном закаленном стекле, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме! Компактные размеры устройства позволят установить данную микроволновую печь даже в верхние навесные шкафы, открывая при этом новые возможности организации пространства на вашей кухне! Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход! Камера из эмалированной стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений! Встроенный гриль - позволит вам добиться эффекта аппетитной золотистой хрустящей корочки! Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри! Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в закаленном стекле, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!
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Отзывы


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