Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оснащена автоматическими программами, которые выставляют время приготовления различных блюд. Панель управления состоит из сенсорных элементов, открывающих доступ к возможностям прибора. Быстрая реализация поставленных задач достигается увеличенной до 800 Вт мощностью. Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оборудована таймером, который программируется под необходимый временной отрезок. Функциональный дисплей будет транслировать выбранные параметры. Внутреннее покрытие из эмалированной стали продемонстрирует устойчивость к образованию повреждений и неприхотливость во время ухода.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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