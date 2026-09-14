Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291
Компактная микроволновая печь Gorenje объёмом 20 литров гармонично впишется в любую кухню. Благодаря мощности 800 Вт вы сможете быстро разогревать и готовить разнообразные блюда, а вместительный поворотный стол диаметром 25,5 см отлично подойдёт даже для объёмных тарелок. Черный цвет корпуса выгодно подчеркнёт современный стиль, а электронное управление с удобным дисплеем сделает процесс использования максимально комфортным. Навесная дверца с ручкой открывается плавно и легко. Внутренняя поверхность из эмали проста в уходе, а встроенный ТЭН-гриль расширяет кулинарные возможности этой отдельностоящей микроволновой печи. Весит модель всего 10,3 кг — её легко переставлять при необходимости.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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