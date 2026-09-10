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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415065
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.5x29.25x40.9см
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная

Отдельно стоящая, печь сВЧ+Гриль, с пароваркой, объем 23 л, электронное управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы ручка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, защита от детей, часы, ширина 48.5 см, цвет черный.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2062 черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.5x29.25x40.9см
Описание
Отдельно стоящая, печь сВЧ+Гриль, с пароваркой, объем 23 л, электронное управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы ручка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, защита от детей, часы, ширина 48.5 см, цвет черный.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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