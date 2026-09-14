Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый
Микроволновая печь Haier HMB-DG208SA — сдержанная и элегантная: корпус серебряного цвета, навесная дверца с упором слева открывается за удобную ручку. Габариты 25,9?44?35,6 см упрощают размещение на столешнице или полке. На фасаде — электронное управление с кнопками и поворотным регулятором, информативный дисплей и цифровые часы. Внутреннее пространство подсвечивается галогенной лампой, чтобы обеспечить обзор на любом этапе. Полезный объем 20 л рассчитан на повседневные задачи: разогрев тарелки с обедом, приготовление порционных блюд, подача горячих напитков. Вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см способствует равномерному нагреву по краям и в центре. Микроволновый контур выдает до 800 Вт, а пять уровней мощности позволяют адаптировать интенсивность под продукт. Цифровой таймер помогает точно задать длительность, а «Быстрый старт» мгновенно запускает работу без лишних настроек. Три варианта нагрева расширяют кулинарные возможности: микроволны, гриль и комбинированный режим. Гриль мощностью 1000 Вт формирует аппетитную корочку на тостах, овощах и запеканках, а совместное использование с микроволнами ускоряет приготовление и подрумянивание. Для повседневной рутины предусмотрены восемь программ автоматического разогрева и две автоматические программы разморозки. При необходимости можно выбрать и ручную разморозку — по весу или по времени — чтобы точно работать с разными порциями. Отдельное размещение не требует встраивания: достаточно подключения к сети 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Мощность подключения 1270 Вт укладывается в бытовой диапазон. Прибор весит 10,2 кг, поэтому его несложно переставить или снять со шкафа; транспортный вес 11,2 кг подсказывает, как аккуратно обращаться с коробкой при переноске и доставке. Ключевые преимущества Скромные габариты 25.9?44?35.6 см и объем 20 л экономят место, сохраняя удобство на кухне. Три режима нагрева: микроволны, гриль и сочетание — для быстрых блюд с румяной корочкой. 8 автоматических режимов разогрева и 2 размораживания, плюс разморозка по весу или времени. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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