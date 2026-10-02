Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK оформлена в стиле элегантной простоты, отсутствуют лишние или непонятные детали. Основные достоинства – простота управления и надежность работы. Можно выбрать один из шести уровней мощности. Параметры задаются двумя поворотными переключателями. Кроме времени, вы можете выбрать вес блюда либо уровень СВЧ-излучения. Печь имеет функцию не только автоматической разморозки, можно также подключить ускоренную разморозку. Это помогает существенно сократить время размораживания. Таймер устанавливается на максимальное время непрерывной работы 1 час. Дверца открывается не с помощью кнопки, а удобной ручкой. Внутри камера покрыта биокерамической эмалью со сроком гарантии 10 лет, все загрязнения с поверхности убираются без труда.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса, черные Samsung
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 850 руб.1963 руб. в СплитМикроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитМикроволновая Печь Haier HMB-DM208SA 20л. 800Вт серебристый
-
В наличииЦена 8 370 руб.2093 руб. в СплитМикроволновая Печь Rondell RDE-MW236 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 8 430 руб.2108 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 8 800 руб.2200 руб. в СплитМикроволновая Печь Haier HMB-DM208BA 20л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 8 800 руб.2200 руб. в СплитМикроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый
-
В наличииЦена 9 020 руб.2255 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS20R42D
-
В наличииЦена 9 020 руб.2255 руб. в СплитМикроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитМикроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитМикроволновая Печь Haier HMB-MM208SA 20л. 800Вт серебристый
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитМикроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса, черные Samsung
Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная