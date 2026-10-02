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Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная

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Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
8 260 руб.  15 120 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 222770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
8 260 руб. -45%
15 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
48.9x27.5x39.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х43х33
Вес, кг.
13.5

Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная

Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK оформлена в стиле элегантной простоты, отсутствуют лишние или непонятные детали. Основные достоинства – простота управления и надежность работы. Можно выбрать один из шести уровней мощности. Параметры задаются двумя поворотными переключателями. Кроме времени, вы можете выбрать вес блюда либо уровень СВЧ-излучения. Печь имеет функцию не только автоматической разморозки, можно также подключить ускоренную разморозку. Это помогает существенно сократить время размораживания. Таймер устанавливается на максимальное время непрерывной работы 1 час. Дверца открывается не с помощью кнопки, а удобной ручкой. Внутри камера покрыта биокерамической эмалью со сроком гарантии 10 лет, все загрязнения с поверхности убираются без труда.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
48.9x27.5x39.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK оформлена в стиле элегантной простоты, отсутствуют лишние или непонятные детали. Основные достоинства – простота управления и надежность работы. Можно выбрать один из шести уровней мощности. Параметры задаются двумя поворотными переключателями. Кроме времени, вы можете выбрать вес блюда либо уровень СВЧ-излучения. Печь имеет функцию не только автоматической разморозки, можно также подключить ускоренную разморозку. Это помогает существенно сократить время размораживания. Таймер устанавливается на максимальное время непрерывной работы 1 час. Дверца открывается не с помощью кнопки, а удобной ручкой. Внутри камера покрыта биокерамической эмалью со сроком гарантии 10 лет, все загрязнения с поверхности убираются без труда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная - стоимость товара 8260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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