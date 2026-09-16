Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная
? Разогревайте пищу, готовьте разнообразные блюда, жарьте и запекайте мясо и овощи с микроволновой печью Hyundai HYM-D3011, которая оснащена функцией гриля. Вместительная камера на 25 л и поворотный стол диаметром почти 29 см позволяют легко подогреть суп для одного человека или приготовить пиццу и курицу-гриль для всей семьи. Оптимальная мощность устройства составляет 900 Вт. ? Сенсорная панель управления позволяет легко настраивать уровни мощности от 0 до 100% с шагом в 10 пунктов, устанавливать таймер, включать гриль и запускать режим автоповара. На светодиодном LED-дисплее отображается вся необходимая информация о процессе приготовления. Цифровые кнопки от 0 до 9 упрощают ввод времени и веса продуктов. Функции «Старт», «Стоп» и «Память» с возможностью записи до 3-х настроек делают процесс готовки более удобным. ? Автоповар предлагает предустановленные программы для легкого запекания картофеля, овощей, приготовления попкорна, пиццы и напитков. Вы можете сохранить настройки для любимых сэндвичей или мясной запеканки и назначить их на отдельную кнопку «Блюдо». ? Гриль расширяет ваши кулинарные возможности, позволяя готовить вкусные и полезные блюда без добавления масла. В комплект HYM-D3011 входит специальная решетка-гриль, на которую удобно выкладывать продукты. Включайте режим «Гриль» для приготовления сочного стейка из семги или говядины, аппетитных свиных отбивных и куриных ножек с хрустящей корочкой. Режим «Комби» сочетает микроволны и гриль, что позволяет запекать объемную птицу, обеспечивая равномерное приготовление. ? Таймер до 100 минут позволяет установить необходимое время для разморозки или приготовления пищи. Используйте микроволновку для создания разнообразных блюд, таких как филе индейки, медальоны из судака или трески, овощные гарниры и даже выпечка. ? Современный дизайн HYM-D3011 представлен в стильной черной расцветке. Элегантный и лаконичный внешний вид с дверцей, открывающейся за ручку, делает модель надежной и простой в эксплуатации. Микроволновка отлично впишется в кухонный гарнитур в стиле минимализм или хай-тек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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