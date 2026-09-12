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Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B

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Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 1
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 2
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 3
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 4
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 5
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 6
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 7
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 8
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 9
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 10
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 11
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 12
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 13
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 14
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 1
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 2
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 3
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 4
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 5
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 6
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 7
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 8
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 9
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 10
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 11
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 12
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 13
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 14
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689062
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.2x28x37.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х32
Вес, кг.
14.6

Описание товара Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B

Отдельностоящая микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: черный. Дизайн-линейка: High-Tech, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 23 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: кнопочные + поворотные. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Гриль, Микроволны + гриль. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Если вы спешите, а еду нужно разогреть, используйте быстрый старт — благодаря ему 30 секунд прибор работает на полной мощности. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: 23 л, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.2x28x37.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельностоящая микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 B — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: черный. Дизайн-линейка: High-Tech, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 23 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: кнопочные + поворотные. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Гриль, Микроволны + гриль. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Если вы спешите, а еду нужно разогреть, используйте быстрый старт — благодаря ему 30 секунд прибор работает на полной мощности. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: 23 л, черные, для офиса
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Доставка
Отзывы


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