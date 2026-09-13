Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная
Придайте вашей кухне изысканный вид благодаря стильному дизайну микроволновой печи Samsung MG23DG4524ATBW. Минималистичная дверца с отделкой из нержавеющей стали и утопленными ручками сверху и снизу. Ручки скрыты, и вы можете открывать дверцу, используя любую из них. Наслаждайтесь надежным и удобным способом приготовления блюд с помощью гриля. Готовит, разогревает и поджаривает еду с помощью комбинации микроволн и нагревательного элемента, основанной на оптимальных алгоритмах. Нагревательный элемент (ТЭН) не нуждается в защитной оболочке, что облегчает его очистку. В меню представлены наиболее часто используемых виды продуктов: мясо, птица, рыба, овощи . Просто выберите тип и вес продукта и программа рассчитает оптимальное время размораживания, сохраняя при этом питательные свойства. Ускоренная, быстрая или 3D – это качественная разморозка. Одним касанием из замороженного в свежее!
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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