Микроволновая печь Samsung MG23K3575AK 23л. 800Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
23
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Тип
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
15
Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23K3575AK 23л. 800Вт черная
Микроволновая печь Samsung MG23K3575AK отличается широким набором функций, внутренним объемом 23 литра и удобством управления. В данной модели реализована система автоматической разморозки на основе расчета необходимо времени воздействия на продукт. Панель управления с дисплеем, кнопками и поворотным механизмом обеспечивает легкий процесс выбора параметров.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Тип
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Страна производитель
Малайзия
Микроволновая печь Samsung MG23K3575AK отличается широким набором функций, внутренним объемом 23 литра и удобством управления. В данной модели реализована система автоматической разморозки на основе расчета необходимо времени воздействия на продукт. Панель управления с дисплеем, кнопками и поворотным механизмом обеспечивает легкий процесс выбора параметров.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса, черные Samsung
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса, черные Samsung
Микроволновая печь Samsung MG23K3575AK 23л. 800Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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