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Микроволновая печь без поворотного стола Brasson MW2390D-11GP, 23 л, 900Вт, гриль купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь без поворотного стола Brasson MW2390D-11GP, 23 л, 900Вт, гриль

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Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 1
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 2
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 3
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 4
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 5
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 6
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 7
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 8
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 9
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 10
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 11
Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 1
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 2
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 3
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 4
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 5
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 6
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 7
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 8
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 9
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 10
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 11
  • Микроволновая печь без поворотного стола BRASSON MW2390D-11GP, ГРИЛЬ, 900Вт, 23л, 9 программ, 454981 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720127
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Тип
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
37.5x27.6x48.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х43х34
Вес, кг.
15.39

Описание товара Микроволновая печь без поворотного стола Brasson MW2390D-11GP, 23 л, 900Вт, гриль

Современная микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP – это настоящий кухонный мастер, который превратит приготовление любимых блюд в удовольствие. Микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP – изделие с уникальной технологией: в ней отсутствует поворотный стол. Блюда разогреваются равномерно без необходимости вращения. А плоская стеклянная поверхность легко очищается одним движением влажной салфетки. Изделие имеет мощность 900 Вт и объем 23 литра. Печь вместительна, при этом не займет много места на кухне за счет эргономичной сборки. Печь оснащена функцией гриля, идеально подходящей для блюд, которым требуется золотистая корочка, таких как пицца, стейки, рыба и тосты. На корпусе расположена интуитивно понятная сенсорная панель управления. С ее помощью вы можете регулировать подогрев, приготовления, разморозку продуктов и выбирать из 9 автопрограмм: приготовление пиццы, рыбы, мяса, овощей, риса и другие. Автопрограммы значительно упрощают процесс приготовления блюд и делают его более удобным и эффективным. Микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP оснащена функцией устранения запахов, которые возникают после приготовления мяса, рыбы или пряных блюд. Микроволновая печь имеет функцию защиты от детей, которая предотвращает случайные включения изделия и помогает защитить ребенка от ожогов.



Теги товара: 23 л, 900 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь без поворотного стола Brasson MW2390D-11GP, 23 л, 900Вт, гриль




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRASSON
Тип
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
37.5x27.6x48.2 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современная микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP – это настоящий кухонный мастер, который превратит приготовление любимых блюд в удовольствие. Микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP – изделие с уникальной технологией: в ней отсутствует поворотный стол. Блюда разогреваются равномерно без необходимости вращения. А плоская стеклянная поверхность легко очищается одним движением влажной салфетки. Изделие имеет мощность 900 Вт и объем 23 литра. Печь вместительна, при этом не займет много места на кухне за счет эргономичной сборки. Печь оснащена функцией гриля, идеально подходящей для блюд, которым требуется золотистая корочка, таких как пицца, стейки, рыба и тосты. На корпусе расположена интуитивно понятная сенсорная панель управления. С ее помощью вы можете регулировать подогрев, приготовления, разморозку продуктов и выбирать из 9 автопрограмм: приготовление пиццы, рыбы, мяса, овощей, риса и другие. Автопрограммы значительно упрощают процесс приготовления блюд и делают его более удобным и эффективным. Микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP оснащена функцией устранения запахов, которые возникают после приготовления мяса, рыбы или пряных блюд. Микроволновая печь имеет функцию защиты от детей, которая предотвращает случайные включения изделия и помогает защитить ребенка от ожогов.


Теги товара: 23 л, 900 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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