Микроволновая печь без поворотного стола Brasson MW2390D-11GP, 23 л, 900Вт, гриль
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь без поворотного стола Brasson MW2390D-11GP, 23 л, 900Вт, гриль
Современная микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP – это настоящий кухонный мастер, который превратит приготовление любимых блюд в удовольствие. Микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP – изделие с уникальной технологией: в ней отсутствует поворотный стол. Блюда разогреваются равномерно без необходимости вращения. А плоская стеклянная поверхность легко очищается одним движением влажной салфетки. Изделие имеет мощность 900 Вт и объем 23 литра. Печь вместительна, при этом не займет много места на кухне за счет эргономичной сборки. Печь оснащена функцией гриля, идеально подходящей для блюд, которым требуется золотистая корочка, таких как пицца, стейки, рыба и тосты. На корпусе расположена интуитивно понятная сенсорная панель управления. С ее помощью вы можете регулировать подогрев, приготовления, разморозку продуктов и выбирать из 9 автопрограмм: приготовление пиццы, рыбы, мяса, овощей, риса и другие. Автопрограммы значительно упрощают процесс приготовления блюд и делают его более удобным и эффективным. Микроволновая печь BRASSON MW2390D-11GP оснащена функцией устранения запахов, которые возникают после приготовления мяса, рыбы или пряных блюд. Микроволновая печь имеет функцию защиты от детей, которая предотвращает случайные включения изделия и помогает защитить ребенка от ожогов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
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