Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая
Микроволновая печь LG MW-23R35GIH белого цвета прекрасно сочетается практически с любым интерьером и способна обеспечить быстрый разогрев готовой еды или приготовление какого-нибудь блюда. У нее достаточно вместительная камера (23 л), покрытая эмалью легкой очистки. Поэтому одновременно можно разогревать или готовить большие порции еды. А при загрязнении микроволновка легко отмывается. Она оборудована стеклянным поддоном и роликовой подставкой. Для приготовления блюд в микроволновой печи предусмотрены 8 автопрограмм. Выбрать нужный режим можно при помощи сенсорных кнопок и дисплея. Особенностью микроволновой печи LG MW-23R35GIH является наличие инверторного управления мощностью, что позволит максимально точно подобрать нужные параметры для каждого отдельного блюда. Благодаря этому сохраняются все вкусовые качества готовящейся в микроволновке еды. Также у микроволновой печи имеется режим размораживания продуктов. Безопасную эксплуатацию микроволновки обеспечивает функция блокировки сенсоров от детей. Навесная дверца бытового прибора легко открывается при нажатии на кнопку.
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