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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703818
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
49.0x28.7x39.2см
Размеры в упаковке, см
56х41х32
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 — это современное и практичное решение для ежедневного использования дома или в офисе. Благодаря объему в 23 литра она подходит как для разогрева готовых блюд, так и для приготовления различных продуктов. Модель оснащена системой электронного управления, обеспечивающей удобный и точный выбор программ, а также интуитивно понятным дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация: от текущего режима до времени и часов в 12- или 24-часовом формате. Одним из главных преимуществ этой модели является использование технологии без поворотного стола. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение микроволн и облегчает уход за внутренней поверхностью. Внутреннее покрытие устойчиво к загрязнениям и легко очищается, а гладкое дно без вращающегося поддона упрощает использование объемной посуды. HYM-D3044 предлагает 6 уровней мощности и 8 автоматических программ, включая приготовление популярных блюд, таких как картофель, овощи, рис, суп, пицца, попкорн и напитки. Также предусмотрен режим автоматической разморозки — как по времени, так и по весу — и функция автоматического разогрева, что делает процесс максимально простым и быстрым. Для тех, кто ценит удобство, предусмотрена кнопка добавления 30 секунд, а также отложенный старт и таймер на 99 минут. Ускоренные команды позволяют выбрать шаг изменения времени: 10 секунд, 1 минута или 10 минут. Мощность модели составляет 900 Вт, что обеспечивает быстрый результат при минимальных энергозатратах. Встроенный режим ECO помогает снизить потребление энергии в режиме ожидания, делая эксплуатацию устройства более экономичной. Дополнительная безопасность достигается за счет функции блокировки от детей, что особенно важно для семей с маленькими детьми.



Теги товара: 23 л, 700 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
49.0x28.7x39.2см
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 — это современное и практичное решение для ежедневного использования дома или в офисе. Благодаря объему в 23 литра она подходит как для разогрева готовых блюд, так и для приготовления различных продуктов. Модель оснащена системой электронного управления, обеспечивающей удобный и точный выбор программ, а также интуитивно понятным дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация: от текущего режима до времени и часов в 12- или 24-часовом формате. Одним из главных преимуществ этой модели является использование технологии без поворотного стола. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение микроволн и облегчает уход за внутренней поверхностью. Внутреннее покрытие устойчиво к загрязнениям и легко очищается, а гладкое дно без вращающегося поддона упрощает использование объемной посуды. HYM-D3044 предлагает 6 уровней мощности и 8 автоматических программ, включая приготовление популярных блюд, таких как картофель, овощи, рис, суп, пицца, попкорн и напитки. Также предусмотрен режим автоматической разморозки — как по времени, так и по весу — и функция автоматического разогрева, что делает процесс максимально простым и быстрым. Для тех, кто ценит удобство, предусмотрена кнопка добавления 30 секунд, а также отложенный старт и таймер на 99 минут. Ускоренные команды позволяют выбрать шаг изменения времени: 10 секунд, 1 минута или 10 минут. Мощность модели составляет 900 Вт, что обеспечивает быстрый результат при минимальных энергозатратах. Встроенный режим ECO помогает снизить потребление энергии в режиме ожидания, делая эксплуатацию устройства более экономичной. Дополнительная безопасность достигается за счет функции блокировки от детей, что особенно важно для семей с маленькими детьми.


Теги товара: 23 л, 700 Вт, для офиса
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Отзывы


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