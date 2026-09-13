Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 23л. 700Вт черная/серебристый
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3044 — это современное и практичное решение для ежедневного использования дома или в офисе. Благодаря объему в 23 литра она подходит как для разогрева готовых блюд, так и для приготовления различных продуктов. Модель оснащена системой электронного управления, обеспечивающей удобный и точный выбор программ, а также интуитивно понятным дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация: от текущего режима до времени и часов в 12- или 24-часовом формате. Одним из главных преимуществ этой модели является использование технологии без поворотного стола. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение микроволн и облегчает уход за внутренней поверхностью. Внутреннее покрытие устойчиво к загрязнениям и легко очищается, а гладкое дно без вращающегося поддона упрощает использование объемной посуды. HYM-D3044 предлагает 6 уровней мощности и 8 автоматических программ, включая приготовление популярных блюд, таких как картофель, овощи, рис, суп, пицца, попкорн и напитки. Также предусмотрен режим автоматической разморозки — как по времени, так и по весу — и функция автоматического разогрева, что делает процесс максимально простым и быстрым. Для тех, кто ценит удобство, предусмотрена кнопка добавления 30 секунд, а также отложенный старт и таймер на 99 минут. Ускоренные команды позволяют выбрать шаг изменения времени: 10 секунд, 1 минута или 10 минут. Мощность модели составляет 900 Вт, что обеспечивает быстрый результат при минимальных энергозатратах. Встроенный режим ECO помогает снизить потребление энергии в режиме ожидания, делая эксплуатацию устройства более экономичной. Дополнительная безопасность достигается за счет функции блокировки от детей, что особенно важно для семей с маленькими детьми.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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