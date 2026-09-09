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Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая

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Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208292
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
25,8х44,3х34 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
13.1

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая

Микроволновая печь Panasonic — это надежное и стильное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Выполненная в классическом белом цвете, эта отдельностоящая модель прекрасно впишется в любой интерьер. Удобство использования обеспечивается навесной дверцей, которую легко открывать с помощью кнопки. С мощностью микроволн в 800 Вт, печь обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление пищи. Объем камеры составляет 20 литров, что делает ее практичным выбором для средней семьи или офиса. Внутреннее покрытие из эмали упрощает уход за устройством, позволяя легко удалять остатки пищи и поддерживать гигиену. Простое механическое управление делает микроволновку Panasonic максимально интуитивно понятной в использовании, даже для самых неопытных пользователей. Эта модель сочетает в себе функциональность, надежность и классический дизайн, предлагая оптимальные характеристики для повседневного использования.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
25,8х44,3х34 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic — это надежное и стильное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Выполненная в классическом белом цвете, эта отдельностоящая модель прекрасно впишется в любой интерьер. Удобство использования обеспечивается навесной дверцей, которую легко открывать с помощью кнопки. С мощностью микроволн в 800 Вт, печь обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление пищи. Объем камеры составляет 20 литров, что делает ее практичным выбором для средней семьи или офиса. Внутреннее покрытие из эмали упрощает уход за устройством, позволяя легко удалять остатки пищи и поддерживать гигиену. Простое механическое управление делает микроволновку Panasonic максимально интуитивно понятной в использовании, даже для самых неопытных пользователей. Эта модель сочетает в себе функциональность, надежность и классический дизайн, предлагая оптимальные характеристики для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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