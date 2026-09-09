Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая
Микроволновая печь Panasonic — это надежное и стильное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Выполненная в классическом белом цвете, эта отдельностоящая модель прекрасно впишется в любой интерьер. Удобство использования обеспечивается навесной дверцей, которую легко открывать с помощью кнопки. С мощностью микроволн в 800 Вт, печь обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление пищи. Объем камеры составляет 20 литров, что делает ее практичным выбором для средней семьи или офиса. Внутреннее покрытие из эмали упрощает уход за устройством, позволяя легко удалять остатки пищи и поддерживать гигиену. Простое механическое управление делает микроволновку Panasonic максимально интуитивно понятной в использовании, даже для самых неопытных пользователей. Эта модель сочетает в себе функциональность, надежность и классический дизайн, предлагая оптимальные характеристики для повседневного использования.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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