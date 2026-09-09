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Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная

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Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 8
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 9
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 10
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 11
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 8
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 9
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 10
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 11
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314153
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
440 x 258 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.2

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная

Микроволновая печь (СВЧ) Panasonic NN-ST254MZPE черный, мощность 800Вт, объем 20л, покрытие камеры жаропрочная эмаль, электронное управление

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
440 x 258 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь (СВЧ) Panasonic NN-ST254MZPE черный, мощность 800Вт, объем 20л, покрытие камеры жаропрочная эмаль, электронное управление
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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