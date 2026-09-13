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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703961
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х31
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый

Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 оснащена богатым набором полезных функций и эргономичной электроникой. Выбор необходимого режима термической обработки осуществляется при помощи шести кнопок на передней панели. Благодаря электронике и яркому жидкокристаллическому дисплею установить необходимые опции под разные продукты не составит труда. Данная модель работает на пяти возможных уровнях мощности, а таймер предусматривает до 60 минут разогрева. Помимо этого, в печь интегрирована эффективная система защиты от детей, которая включается долгим нажатием на кнопку паузы/отмены. Внутри устройство отделано эмалью лёгкой очистки. С неё легко удаляются любые загрязнения при помощи самых обычных средств и домашнего инвентаря. Дизайн Hyundai HYM-D2074 выполнен в лаконичном чёрном цвете, так что микроволновка гармонично впишется в интерьер любой кухни.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 20л. 700Вт черная/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2074 оснащена богатым набором полезных функций и эргономичной электроникой. Выбор необходимого режима термической обработки осуществляется при помощи шести кнопок на передней панели. Благодаря электронике и яркому жидкокристаллическому дисплею установить необходимые опции под разные продукты не составит труда. Данная модель работает на пяти возможных уровнях мощности, а таймер предусматривает до 60 минут разогрева. Помимо этого, в печь интегрирована эффективная система защиты от детей, которая включается долгим нажатием на кнопку паузы/отмены. Внутри устройство отделано эмалью лёгкой очистки. С неё легко удаляются любые загрязнения при помощи самых обычных средств и домашнего инвентаря. Дизайн Hyundai HYM-D2074 выполнен в лаконичном чёрном цвете, так что микроволновка гармонично впишется в интерьер любой кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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