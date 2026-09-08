Наушники Sennheiser HD 25 Light
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sennheiser HD 25 Light
Наушники Sennheiser представляют собой идеальное сочетание качества звучания и комфорта. Эти черные накладные наушники, выполненные в элегантном дизайне, обеспечивают полноценное акустическое погружение в музыку или любимые аудиоматериалы. Созданные без микрофона, они полностью ориентированы на чистоту восприятия звука. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет насладиться свободой движений, сохраняя при этом качественное проводное подключение для передачи сигнала без потерь. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает совместимость с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и аудиоплееры. Надёжность и изысканность бренда Sennheiser гарантируют не только превосходное качество звука, но и долговечность эксплуатации, позволяя вам снова и снова наслаждаться аудио в высоком качестве.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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