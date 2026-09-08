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Кофемолка Starwind SGP4421 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Starwind SGP4421

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Кофемолка Starwind SGP4421
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 122439
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Кофемолка
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Размеры в упаковке, см
17х11х11
Вес, г.
733

Описание товара Кофемолка Starwind SGP4421

Обеспечивает помол кофейных зерен перед заваркой. Может использоваться также для помола любых других сухих ингредиентов. Мощность 200 Вт, вместимость 40 г.

Отзывы о товаре Кофемолка Starwind SGP4421




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Кофемолка
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Описание
Обеспечивает помол кофейных зерен перед заваркой. Может использоваться также для помола любых других сухих ингредиентов. Мощность 200 Вт, вместимость 40 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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