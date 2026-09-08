Кофемолка Starwind SGP4421
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 122439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Размеры в упаковке, см
17х11х11
Вес, г.
733
Описание товара Кофемолка Starwind SGP4421
Обеспечивает помол кофейных зерен перед заваркой. Может использоваться также для помола любых других сухих ингредиентов. Мощность 200 Вт, вместимость 40 г.
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Обеспечивает помол кофейных зерен перед заваркой. Может использоваться также для помола любых других сухих ингредиентов. Мощность 200 Вт, вместимость 40 г.
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