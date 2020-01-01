Кровати медицинские

Ухаживать за человеком, который не встает с постели, очень тяжело, но современное медицинское оборудование призвано решить многие проблемы. Специальная медицинская функциональная кровать упрощает доступ к телу больного, обеспечивает возможность проведения различных медицинских манипуляций, а также комфорт и удобство пациента.

На сегодняшний день выбор таких устройств как для лечебных учреждений, так и для дома, достаточно велик. Можно приобрести кровать медицинскую с электроприводом, механическую, простую 1- или 2-х секционную или сложную, из 8 секцией, с большим количеством дополнительных функций.

Выбор конкретной модели зависит от места использования: реабилитационное или родильное отделение, палата, дом; проводимых медицинских манипуляций, а также от тяжести состояния больного и степени ограничения его возможностей.

Эти устройства делятся на:

Реанимационные;

Акушерские;

Палатные;

Детские.

Каждый из типов вышеперечисленного оборудования имеет свои особенности.

Самыми удобными считаются универсальные медицинские кровати. Они отличаются функциональностью, простотой и надежностью, удобством и не требуют особого ухода.

Такие кровати могут быть:

По типу управления: механические или электрические;

По количеству секций: от 1 до 8 секций;

По особенностям конструкции: наличие боковых и торцевых ограждений, колес, дополнительных стоек, других механизмов;

По функциональности: простые, оснащенные механизмами для переворачивания ложа, регулировки высоты полотна кровати, встроенным туалетным устройством, противопролежневыми системами и другими опциями;

По материалу: деревянные и металлические;

По нагрузке: стандартные (до 150 кг), повышенной грузоподъемности - до 200 и 250 кг.

Выбирая это устройство, стоит заранее подумать о потребностях больного, его основных нуждах и своих финансовых ресурсах. Можно купить функциональную кровать для больных с необходимыми возможностями, оборудованную всем необходимым, гораздо дешевле, если отказаться от некоторых опций, которые необязательны в домашних условиях. Если вы выбираете данное устройство для применения в домашних условиях, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Сегодня можно приобрести модели с механическим или электроприводом. Механические медицинские кровати – это более простой и бюджетный вариант. Положение тела больного можно менять вручную, с помощью специального рычага. Самые простые модели обеспечивают смену положения секций только после того, как больной покинет кровать или приподнимется, изголовье или изножье кровати приподнимается и фиксируется. Также есть модели, положение сегментов в которых регулируется специальным рычагом. Такие кровати подходят тем пациентам, которые могут или смогут через некоторые время самостоятельно осуществлять часть движений, менять положение тела на кровати или если есть человек, постоянно находящийся при больном.

Электрические медицинские кровати более сложные и дорогие. Обычно они имеют от 3-4 секций и управляются с помощью контрольного пульта. Менять положение тела на них больной может самостоятельно или с помощью людей, осуществляющих уход за ним. Основное преимущество таких моделей – возможность легко регулировать наклон секций без физических усилий. Такие кровати могут сильно облегчить уход за больными с тяжелыми заболеваниями и травмами, которые не могут двигаться, но привыкли осуществлять уход за собой самостоятельно.

Кровати могут быть 1-, 2-,3-, 4-секционными или иметь еще больше секций. Самые простые и не очень удобные позволяют только приподнимать и опускать изголовье. Наиболее удобными считаются варианты с 4 и более секциями, они обеспечивают возможность приподнять голову и плечи, согнуть ноги в коленом суставе.

Кроме всего вышеперечисленного стоит учитывать такие дополнительные функции кровати как наличие бортиков (рейлингов), колеса, облегчающие перемещение кровати, специальные механизмы, позволяющие переворачивать больного в постели и другие.

Большое разнообразие недорогих функциональных моделей позволяет выбрать подходящий вариант для любого бюджета. Сегодня можно купить медицинскую кровать для лежачих больных совсем недорого. Пользуются спросом устройства с управлением механического типа, металлическим или деревянным каркасом и минимумом дополнительных функций. Они позволяют обеспечить полноценный уход за больным, предоставить ему максимальное удобство и комфорт без лишних трат. Среди дополнительных опций самыми востребованными являются защитные рейлинги, встроенное туалетное устройство и противопролежневые системы (часто они приобретаются отдельно).

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