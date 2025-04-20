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Фен Remington D 5000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Remington D 5000

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Фен Remington D 5000 - фото 1
Фен Remington D 5000 - фото 2
Фен Remington D 5000 - фото 3
Фен Remington D 5000 - фото 4
Фен Remington D 5000 - фото 5
Фен Remington D 5000 - фото 6
Фен Remington D 5000 - фото 7
Фен Remington D 5000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Remington D 5000 - фото 1
  • Фен Remington D 5000 - фото 2
  • Фен Remington D 5000 - фото 3
  • Фен Remington D 5000 - фото 4
  • Фен Remington D 5000 - фото 5
  • Фен Remington D 5000 - фото 6
  • Фен Remington D 5000 - фото 7
  • Фен Remington D 5000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
2 250 руб.  3 960 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 208665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен Remington D 5000
2 250 руб. -43%
3 960 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Remington
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный
Комплектация
фен, насадка-концентратор, инструкция
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, режим эко
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х11
Вес, г.
833

Описание товара Фен Remington D 5000

Компактный ручной фен Remington D5000 большой мощности в 1800 Вт позволит высушить и уложить волосы любой длины и структуры. Фен имеет три температурных режима и два скоростных. Просто нужно выбрать оптимальную опцию под свой тип волос и сушить и укладывать волосы с комфортом. В комплекте идет узкий концентратор потока воздуха для более точной укладки. Имеется съемная задняя решетка для легкой очистки от попадающих загрязнений. Фен Remington D5000 заботится не только о ваших волосах, но и о защите окружающей среды. Специально для этого предусмотрена кнопка режима «Эко», в этом режиме фен будет употреблять намного меньше электроэнергии, чем в других температурных режимах. Фен идеально подойдет как для использования дома, так и для далеких путешествий благодаря своим компактным размерам и маленькому весу в 450 г. Прибор отличается стильным дизайном и способен с легкостью создать создать идеальную укладку.

Отзывы о товаре Фен Remington D 5000

Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Артем И.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно может и не mijia h500,но как запасной ему вариант,для коротких волос,думаю неплох.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Женя

Достоинства:


Комментарий:
маме понравилось, качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
как и все устройства от ремингтон качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Старому точно такому же фену лет 12. Почти ежедневное использование.Заменили вилку. Привыкла к нему настолько, что купила опять такой. Легкий, удобный . Мощности хватает. Для коротких и тонких волос 1800 самое то. Посмотрим, сколько прослужит.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Remington
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный
Комплектация
фен, насадка-концентратор, инструкция
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, режим эко
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ручной фен Remington D5000 большой мощности в 1800 Вт позволит высушить и уложить волосы любой длины и структуры. Фен имеет три температурных режима и два скоростных. Просто нужно выбрать оптимальную опцию под свой тип волос и сушить и укладывать волосы с комфортом. В комплекте идет узкий концентратор потока воздуха для более точной укладки. Имеется съемная задняя решетка для легкой очистки от попадающих загрязнений. Фен Remington D5000 заботится не только о ваших волосах, но и о защите окружающей среды. Специально для этого предусмотрена кнопка режима «Эко», в этом режиме фен будет употреблять намного меньше электроэнергии, чем в других температурных режимах. Фен идеально подойдет как для использования дома, так и для далеких путешествий благодаря своим компактным размерам и маленькому весу в 450 г. Прибор отличается стильным дизайном и способен с легкостью создать создать идеальную укладку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Артем И.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно может и не mijia h500,но как запасной ему вариант,для коротких волос,думаю неплох.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Женя

Достоинства:


Комментарий:
маме понравилось, качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
как и все устройства от ремингтон качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Старому точно такому же фену лет 12. Почти ежедневное использование.Заменили вилку. Привыкла к нему настолько, что купила опять такой. Легкий, удобный . Мощности хватает. Для коротких и тонких волос 1800 самое то. Посмотрим, сколько прослужит.


Фен Remington D 5000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2250 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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