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Фен Dreame AHG11A Mini White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Dreame AHG11A Mini White

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Фен Dreame AHG11A Mini White - фото 2
Фен Dreame AHG11A Mini White - фото 3
Фен Dreame AHG11A Mini White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
  • Фен Dreame AHG11A Mini White - фото 1
  • Фен Dreame AHG11A Mini White - фото 2
  • Фен Dreame AHG11A Mini White - фото 3
  • Фен Dreame AHG11A Mini White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 930 руб.  4 050 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фен Dreame AHG11A Mini White
2 930 руб. -28%
4 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность, Вт
1200
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х10
Вес, кг.
1

Описание товара Фен Dreame AHG11A Mini White

Высокоскоростной фен Dreame Hair MINI сочетает мощные производительность и компактный дизайн для легкой укладки волос дома или в дороге. Имеет деликатную регулировку температуры для защиты кожи головы и ионизатор, разглаживающий волосы и придающий им блеск. Благодаря эффективной сушке и детскому режиму с контролируемой температурой 40 градусов пользоваться феном удобно и безопасно. Высокоэффективный бесщеточный двигатель создает мощный поток воздуха, который сушит волосы длиной до плеч всего за 2 минуты, что позволяет уменьшить тепловое воздействие и предотвратить повреждение волос. Это экономит время и сохраняет естественную гладкость волос. Фен Dreame Hair MINI обеспечивает мощную производительность в компактном дизайне, гарантируя удобную и эффективную сушку как дома, так и в дороге. Достаточно маленький, чтобы поместиться в вашу сумку, Dreame Hair MINI - ваш идеальный выбор для легкой укладки в дороге. Компактный размер подходит для путешествий, освежения после тренировки или быстрого подправления прически. Его удобный дизайн для путешествий легко помещается в ваш чемодан или спортивную сумку, что делает его идеальным спутником для стиля в отпусках, деловых поездках или для ежедневного ухода за волосами в дороге. Датчик NTC контролирует температуру 100 раз в секунду, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла, повышая безопасность и защищая волосы от чрезмерного нагрева для комфортной сушки. Высокая концентрация отрицательных ионов уменьшает статическое электричество, разглаживает волосы и герметизирует кутикулу, помогая удерживать влагу и уменьшать пушистость.

Отзывы о товаре Фен Dreame AHG11A Mini White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность, Вт
1200
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной фен Dreame Hair MINI сочетает мощные производительность и компактный дизайн для легкой укладки волос дома или в дороге. Имеет деликатную регулировку температуры для защиты кожи головы и ионизатор, разглаживающий волосы и придающий им блеск. Благодаря эффективной сушке и детскому режиму с контролируемой температурой 40 градусов пользоваться феном удобно и безопасно. Высокоэффективный бесщеточный двигатель создает мощный поток воздуха, который сушит волосы длиной до плеч всего за 2 минуты, что позволяет уменьшить тепловое воздействие и предотвратить повреждение волос. Это экономит время и сохраняет естественную гладкость волос. Фен Dreame Hair MINI обеспечивает мощную производительность в компактном дизайне, гарантируя удобную и эффективную сушку как дома, так и в дороге. Достаточно маленький, чтобы поместиться в вашу сумку, Dreame Hair MINI - ваш идеальный выбор для легкой укладки в дороге. Компактный размер подходит для путешествий, освежения после тренировки или быстрого подправления прически. Его удобный дизайн для путешествий легко помещается в ваш чемодан или спортивную сумку, что делает его идеальным спутником для стиля в отпусках, деловых поездках или для ежедневного ухода за волосами в дороге. Датчик NTC контролирует температуру 100 раз в секунду, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла, повышая безопасность и защищая волосы от чрезмерного нагрева для комфортной сушки. Высокая концентрация отрицательных ионов уменьшает статическое электричество, разглаживает волосы и герметизирует кутикулу, помогая удерживать влагу и уменьшать пушистость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Dreame AHG11A Mini White - стоимость товара 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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