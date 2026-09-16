Фен Dreame AHG11A Mini White
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Характеристики
Описание товара Фен Dreame AHG11A Mini White
Высокоскоростной фен Dreame Hair MINI сочетает мощные производительность и компактный дизайн для легкой укладки волос дома или в дороге. Имеет деликатную регулировку температуры для защиты кожи головы и ионизатор, разглаживающий волосы и придающий им блеск. Благодаря эффективной сушке и детскому режиму с контролируемой температурой 40 градусов пользоваться феном удобно и безопасно. Высокоэффективный бесщеточный двигатель создает мощный поток воздуха, который сушит волосы длиной до плеч всего за 2 минуты, что позволяет уменьшить тепловое воздействие и предотвратить повреждение волос. Это экономит время и сохраняет естественную гладкость волос. Фен Dreame Hair MINI обеспечивает мощную производительность в компактном дизайне, гарантируя удобную и эффективную сушку как дома, так и в дороге. Достаточно маленький, чтобы поместиться в вашу сумку, Dreame Hair MINI - ваш идеальный выбор для легкой укладки в дороге. Компактный размер подходит для путешествий, освежения после тренировки или быстрого подправления прически. Его удобный дизайн для путешествий легко помещается в ваш чемодан или спортивную сумку, что делает его идеальным спутником для стиля в отпусках, деловых поездках или для ежедневного ухода за волосами в дороге. Датчик NTC контролирует температуру 100 раз в секунду, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла, повышая безопасность и защищая волосы от чрезмерного нагрева для комфортной сушки. Высокая концентрация отрицательных ионов уменьшает статическое электричество, разглаживает волосы и герметизирует кутикулу, помогая удерживать влагу и уменьшать пушистость.
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