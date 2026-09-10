Электробритва Braun Series 3 300BT Green
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 381494
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
индикатор зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
насадка-гребень 1, 2, 3, 5 и 7 мм, насадка-триммер, зарядное устройство
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое
Страна производства
Германия
Тип элементов питания
NiMH
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
200
Описание товара Электробритва Braun Series 3 300BT Green
Аккумуляторная электробритва Braun Series 3 Shave&Style для мужчин — идеальный прибор 3-в-1 для ухода за волосами. Наслаждайтесь гладким бритьем, точной стрижкой бороды или щетины с помощью всего одного устройства, просто меняя головку и добавляя насадки.
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Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
индикатор зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
насадка-гребень 1, 2, 3, 5 и 7 мм, насадка-триммер, зарядное устройство
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
автономное
Плавающие головки
да
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Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое
Страна производства
Германия
Тип элементов питания
NiMH
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная электробритва Braun Series 3 Shave&Style для мужчин — идеальный прибор 3-в-1 для ухода за волосами. Наслаждайтесь гладким бритьем, точной стрижкой бороды или щетины с помощью всего одного устройства, просто меняя головку и добавляя насадки.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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