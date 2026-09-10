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Электробритва Braun Series 3 300BT Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Braun Series 3 300BT Green

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Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 1
Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 2
Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 3
Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 4
Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 1
  • Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 2
  • Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 3
  • Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 4
  • Электробритва Braun Series 3 300BT Green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381494
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
индикатор зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
насадка-гребень 1, 2, 3, 5 и 7 мм, насадка-триммер, зарядное устройство
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое
Страна производства
Германия
Тип элементов питания
NiMH
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
200

Описание товара Электробритва Braun Series 3 300BT Green

Аккумуляторная электробритва Braun Series 3 Shave&amp;Style для мужчин — идеальный прибор 3-в-1 для ухода за волосами. Наслаждайтесь гладким бритьем, точной стрижкой бороды или щетины с помощью всего одного устройства, просто меняя головку и добавляя насадки.

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 3 300BT Green




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
индикатор зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
насадка-гребень 1, 2, 3, 5 и 7 мм, насадка-триммер, зарядное устройство
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Развернуть
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое
Страна производства
Германия
Тип элементов питания
NiMH
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная электробритва Braun Series 3 Shave&amp;Style для мужчин — идеальный прибор 3-в-1 для ухода за волосами. Наслаждайтесь гладким бритьем, точной стрижкой бороды или щетины с помощью всего одного устройства, просто меняя головку и добавляя насадки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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