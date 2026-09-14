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Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732723
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защитная крышка, дорожный чехол, зарядное устройство
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
600
Описание товара Бритва Philips S3243/12 (Россия)
Мужская электробритва PHILIPS — это надежное устройство для эффективного и комфортного бритья. Оснащенная современными технологиями, эта бритва разработана с учетом всех потребностей современного мужчины.
Одним из главных преимуществ данной модели является наличие дисплея, который позволяет легко отслеживать состояние устройства и уровень заряда аккумулятора. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать прибор как для сухого, так и для влажного бритья, что обеспечивает максимальное удобство и гибкость в использовании.
Роторная система бритья с тремя плавающими головками гарантирует точное повторение контуров лица и качественное бритье даже в труднодоступных местах. Для более уверенного удержания в руке присутствует нескользящая вставка на рукоятке.
Электробритва оснащена подвижным бритвенным блоком, который способствует наиболее плотному прилеганию к коже. Быстрая зарядка и мощный Li-Ion аккумулятор обеспечивают долгую работу устройства без перерывов.
В комплекте также идет триммер, идеально подходящий для моделирования бороды и усов. А устройство для очистки и зарядки упрощает уход за электробритвой, поддерживая ее в безукоризненном состоянии.
Хотя дорожная блокировка не предусмотрена, данная модель станет отличным выбором для дома, обеспечивая легкое и комфортное бритье каждый день.
защитная крышка, дорожный чехол, зарядное устройство
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
от аккумулятора
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Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Испания
Описание
Мужская электробритва PHILIPS — это надежное устройство для эффективного и комфортного бритья. Оснащенная современными технологиями, эта бритва разработана с учетом всех потребностей современного мужчины.
Одним из главных преимуществ данной модели является наличие дисплея, который позволяет легко отслеживать состояние устройства и уровень заряда аккумулятора. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать прибор как для сухого, так и для влажного бритья, что обеспечивает максимальное удобство и гибкость в использовании.
Роторная система бритья с тремя плавающими головками гарантирует точное повторение контуров лица и качественное бритье даже в труднодоступных местах. Для более уверенного удержания в руке присутствует нескользящая вставка на рукоятке.
Электробритва оснащена подвижным бритвенным блоком, который способствует наиболее плотному прилеганию к коже. Быстрая зарядка и мощный Li-Ion аккумулятор обеспечивают долгую работу устройства без перерывов.
В комплекте также идет триммер, идеально подходящий для моделирования бороды и усов. А устройство для очистки и зарядки упрощает уход за электробритвой, поддерживая ее в безукоризненном состоянии.
Хотя дорожная блокировка не предусмотрена, данная модель станет отличным выбором для дома, обеспечивая легкое и комфортное бритье каждый день.
Бритва Philips S3243/12 (Россия) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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