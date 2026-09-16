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Электробритва Philips S3143/00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Philips S3143/00

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Электробритва Philips S3143/00 - фото 1
Электробритва Philips S3143/00 - фото 2
Электробритва Philips S3143/00 - фото 3
Электробритва Philips S3143/00 - фото 4
Электробритва Philips S3143/00 - фото 5
Электробритва Philips S3143/00 - фото 6
Электробритва Philips S3143/00 - фото 7
Электробритва Philips S3143/00 - фото 8
Электробритва Philips S3143/00 - фото 9
Электробритва Philips S3143/00 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 1
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 2
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 3
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 4
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 5
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 6
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 7
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 8
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 9
  • Электробритва Philips S3143/00 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электробритва Philips S3143/00
6 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, защитная крышка,устройство для зарядки
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Триммер
да
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
19х14х9
Вес, г.
425

Описание товара Электробритва Philips S3143/00

Электробритва Philips S3143/00 – модель с роторной системой бритья, которая обеспечивает чистое бритье с удалением короткой щетины за один проход бритвенных головок. Устройство подходит для сухого и влажного бритья, благодаря чему оно подойдет для обладателей чувствительной кожи. Плавающие головки точно повторяют контуры лица, за счет чего обеспечивается более тщательное бритье и удаление щетины в труднодоступных местах.



Теги товара: роторные

Отзывы о товаре Электробритва Philips S3143/00




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, защитная крышка,устройство для зарядки
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Триммер
да
Страна производитель
Индонезия
Описание
Электробритва Philips S3143/00 – модель с роторной системой бритья, которая обеспечивает чистое бритье с удалением короткой щетины за один проход бритвенных головок. Устройство подходит для сухого и влажного бритья, благодаря чему оно подойдет для обладателей чувствительной кожи. Плавающие головки точно повторяют контуры лица, за счет чего обеспечивается более тщательное бритье и удаление щетины в труднодоступных местах.


Теги товара: роторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Philips S3143/00 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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