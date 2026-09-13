Электробритва Philips S3244/12
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Характеристики
Описание товара Электробритва Philips S3244/12
Мужская электробритва PHILIPS представляет собой инновационное устройство для достижения идеальной гладкости и комфорта при бритье. Оснащенная продвинутой роторной системой бритья с тремя плавающими головками, эта модель обеспечивает плотно прилегание к контурам лица, гарантируя эффективное удаление даже самых коротких волосков. Электробритва обладает водонепроницаемым корпусом, что позволяет пользоваться ею как для сухого, так и для влажного бритья, обеспечивая максимальное удобство и гибкость в использовании. Благодаря встроенному триммеру, устройство идеально подходит для точной подравнивания усов и бакенбардов, позволяя каждой детали вашего образа оставаться безупречной. Бритва питаться от высокоэффективной Li-Ion батареи, обеспечивающей продолжительное время работы без подзарядки. Функция быстрой зарядки позволяет получить достаточный уровень заряда для одного сеанса бритья всего за несколько минут, что особенно удобно для тех, кто постоянно в движении. Все эти особенности делают электробритву PHILIPS идеальным выбором для современного мужчины, ценящего качество, удобство и стиль.
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Теги товара: роторные
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Теги товара: роторные
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