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Электробритва Philips S3244/12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Philips S3244/12

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Электробритва Philips S3244/12 - фото 1
Электробритва Philips S3244/12 - фото 2
Электробритва Philips S3244/12 - фото 3
Электробритва Philips S3244/12 - фото 4
Электробритва Philips S3244/12 - фото 5
Электробритва Philips S3244/12 - фото 6
Электробритва Philips S3244/12 - фото 7
Электробритва Philips S3244/12 - фото 8
Электробритва Philips S3244/12 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 1
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 2
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 3
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 4
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 5
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 6
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 7
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 8
  • Электробритва Philips S3244/12 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
6 770 руб.  9 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709323
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
защитная крышка, дорожный чехол, USB-кабель
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Размеры в упаковке, см
19х14х8
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Philips S3244/12

Мужская электробритва PHILIPS представляет собой инновационное устройство для достижения идеальной гладкости и комфорта при бритье. Оснащенная продвинутой роторной системой бритья с тремя плавающими головками, эта модель обеспечивает плотно прилегание к контурам лица, гарантируя эффективное удаление даже самых коротких волосков. Электробритва обладает водонепроницаемым корпусом, что позволяет пользоваться ею как для сухого, так и для влажного бритья, обеспечивая максимальное удобство и гибкость в использовании. Благодаря встроенному триммеру, устройство идеально подходит для точной подравнивания усов и бакенбардов, позволяя каждой детали вашего образа оставаться безупречной. Бритва питаться от высокоэффективной Li-Ion батареи, обеспечивающей продолжительное время работы без подзарядки. Функция быстрой зарядки позволяет получить достаточный уровень заряда для одного сеанса бритья всего за несколько минут, что особенно удобно для тех, кто постоянно в движении. Все эти особенности делают электробритву PHILIPS идеальным выбором для современного мужчины, ценящего качество, удобство и стиль.



Теги товара: роторные

Отзывы о товаре Электробритва Philips S3244/12




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
защитная крышка, дорожный чехол, USB-кабель
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Тип элементов питания
Li-Ion
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Триммер
да
Описание
Мужская электробритва PHILIPS представляет собой инновационное устройство для достижения идеальной гладкости и комфорта при бритье. Оснащенная продвинутой роторной системой бритья с тремя плавающими головками, эта модель обеспечивает плотно прилегание к контурам лица, гарантируя эффективное удаление даже самых коротких волосков. Электробритва обладает водонепроницаемым корпусом, что позволяет пользоваться ею как для сухого, так и для влажного бритья, обеспечивая максимальное удобство и гибкость в использовании. Благодаря встроенному триммеру, устройство идеально подходит для точной подравнивания усов и бакенбардов, позволяя каждой детали вашего образа оставаться безупречной. Бритва питаться от высокоэффективной Li-Ion батареи, обеспечивающей продолжительное время работы без подзарядки. Функция быстрой зарядки позволяет получить достаточный уровень заряда для одного сеанса бритья всего за несколько минут, что особенно удобно для тех, кто постоянно в движении. Все эти особенности делают электробритву PHILIPS идеальным выбором для современного мужчины, ценящего качество, удобство и стиль.


Теги товара: роторные
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Отзывы


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