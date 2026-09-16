Электробритва Philips S5887/10 Series 5000
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%7 450 руб. 15 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696258
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, адаптер питания, зарядный блок, дорожный футляр, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х9
Вес, г.
400
Описание товара Электробритва Philips S5887/10 Series 5000
Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.
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Теги товара: роторные, аккумуляторные, с самоочисткой
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Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, адаптер питания, зарядный блок, дорожный футляр, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
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Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
есть
Страна производитель
Китай
Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные, с самоочисткой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные, с самоочисткой
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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