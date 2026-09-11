Электробритва Panasonic ES-SL41-A520
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 64562
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Индикация
есть
Комплектация
бритва, дорожный чехол, щеточка для чистки, подставка для зарядки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
NiMH
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, г.
900
Описание товара Электробритва Panasonic ES-SL41-A520
Бритва с тремя плавающими лезвиями для сухого и влажного бритья. Внутренние лезвия из японской стали заточены под углом 30 градусов. Стенд для зарядки и хранения бритвы. Держатель для транспортировки. Индикация зарядки. Выдвижной триммер. Мощный мотор в 7600 оборотов в минуту.
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Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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Бренд
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Индикация
есть
Комплектация
бритва, дорожный чехол, щеточка для чистки, подставка для зарядки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
NiMH
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Триммер
да
Страна производитель
Китай
Бритва с тремя плавающими лезвиями для сухого и влажного бритья. Внутренние лезвия из японской стали заточены под углом 30 градусов. Стенд для зарядки и хранения бритвы. Держатель для транспортировки. Индикация зарядки. Выдвижной триммер. Мощный мотор в 7600 оборотов в минуту.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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