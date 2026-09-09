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Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
зарядное устройство / комплект насадок / документация / щетка для очистки
Количество пинцетов
20
Насадки
Насадка-гребень
Число скоростей
2
Использование с применением пены
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
6 730 руб.
7 740
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221760
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зарядное устройство / комплект насадок / документация / щетка для очистки
Количество пинцетов
20
Насадки
Насадка-гребень
Число скоростей
2
Использование с применением пены
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
380
Описание товара Эпилятор Philips BRE275/00 Satinelle Essential
Эпилятор Philips BRE275/00 позволит удалять даже очень короткие (до 0.5 мм) волоски. С этим эпилятором ваша кожа надолго останется гладкой и привлекательной. Процедура удаления волос эпилятором проходит практически безболезненно. Благодаря конструкции головки с 21 пинцетом обеспечивается массаж во время процедуры, максимально снижающий чувствительность кожи в местах эпиляции. Пинцеты легко и прочно захватывают волоски во время вращения, что исключает повторную обработку одной и той же зоны.
У эпилятора Philips BRE275/00 предусмотрены 2 рабочих скорости. Это позволяет оптимально настроить эпилятор в зависимости от длины, толщины и густоты волосков. Кнопка скорости легко переключается одним движением пальца. Большую функциональность эпилятору придает наличие насадки для бритья с триммером. С ее помощью можно убрать волоски в самых деликатных и нежных местах. Кроме того, эпилятор оснащен подсветкой, благодаря которой обеспечивается максимальная чистота процедуры. Насадки можно очищать специальной щеточкой или промывать под водой.
зарядное устройство / комплект насадок / документация / щетка для очистки
Количество пинцетов
20
Насадки
Насадка-гребень
Число скоростей
2
Использование с применением пены
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Эпилятор Philips BRE275/00 позволит удалять даже очень короткие (до 0.5 мм) волоски. С этим эпилятором ваша кожа надолго останется гладкой и привлекательной. Процедура удаления волос эпилятором проходит практически безболезненно. Благодаря конструкции головки с 21 пинцетом обеспечивается массаж во время процедуры, максимально снижающий чувствительность кожи в местах эпиляции. Пинцеты легко и прочно захватывают волоски во время вращения, что исключает повторную обработку одной и той же зоны.
У эпилятора Philips BRE275/00 предусмотрены 2 рабочих скорости. Это позволяет оптимально настроить эпилятор в зависимости от длины, толщины и густоты волосков. Кнопка скорости легко переключается одним движением пальца. Большую функциональность эпилятору придает наличие насадки для бритья с триммером. С ее помощью можно убрать волоски в самых деликатных и нежных местах. Кроме того, эпилятор оснащен подсветкой, благодаря которой обеспечивается максимальная чистота процедуры. Насадки можно очищать специальной щеточкой или промывать под водой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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