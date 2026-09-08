Электробритва Panasonic ES-SA40-S520
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 113730
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
нет
Комплектация
документация, подставка для зарядки, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
зарядка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, г.
580
Описание товара Электробритва Panasonic ES-SA40-S520
сеточная система бритья, 1 бритвенная головка, сухое / влажное бритье, питание: от аккумулятора, время автономной работы 21 мин
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Теги товара: сеточные
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Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
нет
Комплектация
документация, подставка для зарядки, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Триммер
да
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Устройство для очистки и зарядки
зарядка
Страна производитель
Китай
сеточная система бритья, 1 бритвенная головка, сухое / влажное бритье, питание: от аккумулятора, время автономной работы 21 мин
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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