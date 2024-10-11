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Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL

1 Отзывы
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Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 1
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 2
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 3
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 4
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 5
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 6
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 7
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 8
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 9
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 10
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 11
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 12
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 13
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 14
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 15
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 16
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 1
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 2
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 3
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 4
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 5
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 6
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 7
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 8
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 9
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 10
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 11
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 12
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 13
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 14
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 15
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 16
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 990 руб.  3 150 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 687482
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL
1 990 руб. -37%
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель питания, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х7
Вес, г.
430

Описание товара Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL

Черная электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 имеет отсек для сбора волосков. Бритвенный блок располагает регулируемым механизмом. Он свидетельствует о возможности выбрать степень подвижности, что по достоинству оценят обладатели чувствительной кожи. Плавающие головки повторяют изгибы лица и удаляют волоски небольшом длины, расположенные в труднодоступных местах. Индикаторы сочетаются с функциональным дисплеем, информирующим о выбранных параметрах. Очистка под струей воды облегчает регулярный уход за Xiaomi Electric Shaver S301. Время автономной работы от одного заряда достигает 450 ч. В комплект поставки включена защитная крышка для бережного хранения и транспортировки.



Теги товара: роторные

Отзывы о товаре Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL

Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Милена К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел не оригинал Работает нормально



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель питания, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Развернуть
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Черная электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 имеет отсек для сбора волосков. Бритвенный блок располагает регулируемым механизмом. Он свидетельствует о возможности выбрать степень подвижности, что по достоинству оценят обладатели чувствительной кожи. Плавающие головки повторяют изгибы лица и удаляют волоски небольшом длины, расположенные в труднодоступных местах. Индикаторы сочетаются с функциональным дисплеем, информирующим о выбранных параметрах. Очистка под струей воды облегчает регулярный уход за Xiaomi Electric Shaver S301. Время автономной работы от одного заряда достигает 450 ч. В комплект поставки включена защитная крышка для бережного хранения и транспортировки.


Теги товара: роторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Милена К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел не оригинал Работает нормально


Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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