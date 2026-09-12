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Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X

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Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 1
Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 2
Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 3
Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 4
Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 5
Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 1
  • Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 2
  • Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 3
  • Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 4
  • Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 5
  • Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691626
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, зарядный кабель, защитная крышка, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Ni-MH
Триммер
да
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
19х10х8
Вес, г.
400

Описание товара Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X

Роторная электробритва Philips 3000X Series X3063/00 с тремя плавающими головками точно повторяет контуры тела и срезает волоски у самого корня. Водонепроницаемый корпус допускает влажное бритье и чистку под струей проточной воды. Есть функция автоматической очистки для поддержания устройства в оптимальном состоянии. Работа от аккумулятора позволяет брать бритву с собой в командировку или длительную поездку.

Отзывы о товаре Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, зарядный кабель, защитная крышка, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Ni-MH
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Триммер
да
Страна производитель
Индонезия
Описание
Роторная электробритва Philips 3000X Series X3063/00 с тремя плавающими головками точно повторяет контуры тела и срезает волоски у самого корня. Водонепроницаемый корпус допускает влажное бритье и чистку под струей проточной воды. Есть функция автоматической очистки для поддержания устройства в оптимальном состоянии. Работа от аккумулятора позволяет брать бритву с собой в командировку или длительную поездку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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