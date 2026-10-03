Электробритва Бердск 3368А
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
В наличии
Код товара: 449127
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 080 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
USB-кабель
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Триммер
да
Размеры в упаковке, см
19х11х8
Вес, кг.
1
Описание товара Электробритва Бердск 3368А
Двухдорожечные ножи - увеличивают интенсивность бритья за счет большей площади. Выдвижной стригущий блок для подравнивания висков, усов и бороды. Система объемного бритья: - "плавающие" бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока. Аккумуляторное питание: адаптер и USB-шнур для зарядки.
Смотрите также: Аксессуары для бритв, Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 150 руб.498 руб. в СплитЭлектробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL
-
В наличииЦена 4 340 руб.1085 руб. в СплитБритва сетчатая Remington PF7500 реж.эл.:2 питан.:элек.сеть/акку...
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитЭлектробритва Panasonic ES-SL41-A520
-
В наличииЦена 4 910 руб.1228 руб. в СплитЭлектробритва Panasonic ES-SL41-S520
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитЭлектробритва Philips X3063/00 Series 3000X
-
В наличииЦена 5 020 руб.1255 руб. в СплитЭлектробритва Panasonic ES6002A520
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитЭлектробритва Panasonic ES-6003-S520
-
В наличииЦена 6 620 руб.1655 руб. в СплитЭлектробритва Philips S3144/00 Series 3000
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитЭлектробритва Philips S3143/00
-
В наличииЦена 6 910 руб. 9 810 руб.1728 руб. в СплитЭлектробритва Philips S3244/12
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитЭлектробритва Panasonic ES-RT37-S520
-
В наличииЦена 8 330 руб.2083 руб. в СплитЭлектробритва Panasonic ES-RT77-S520
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
USB-кабель
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Триммер
да
Двухдорожечные ножи - увеличивают интенсивность бритья за счет большей площади. Выдвижной стригущий блок для подравнивания висков, усов и бороды. Система объемного бритья: - "плавающие" бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока. Аккумуляторное питание: адаптер и USB-шнур для зарядки.
Смотрите также: Аксессуары для бритв, Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Смотрите также: Аксессуары для бритв, Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Электробритва Бердск 3368А – стоимость товара 2080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электробритва Бердск 3368А