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Электробритва Бердск 3368А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Бердск 3368А

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Электробритва Бердск 3368А - фото 1
Электробритва Бердск 3368А - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Бердск 3368А - фото 1
  • Электробритва Бердск 3368А - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449127
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Электробритва Бердск 3368А
2 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
USB-кабель
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Триммер
да
Размеры в упаковке, см
19х11х8
Вес, кг.
1

Описание товара Электробритва Бердск 3368А

Двухдорожечные ножи - увеличивают интенсивность бритья за счет большей площади. Выдвижной стригущий блок для подравнивания висков, усов и бороды. Система объемного бритья: - "плавающие" бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока. Аккумуляторное питание: адаптер и USB-шнур для зарядки.



Теги товара: роторные

Отзывы о товаре Электробритва Бердск 3368А




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Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
USB-кабель
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Триммер
да
Описание
Двухдорожечные ножи - увеличивают интенсивность бритья за счет большей площади. Выдвижной стригущий блок для подравнивания висков, усов и бороды. Система объемного бритья: - "плавающие" бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока. Аккумуляторное питание: адаптер и USB-шнур для зарядки.


Теги товара: роторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Бердск 3368А – стоимость товара 2080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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