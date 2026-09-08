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Электробритва Panasonic ES-RW30-S520 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Panasonic ES-RW30-S520

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Электробритва Panasonic ES-RW30-S520 - фото 1
Электробритва Panasonic ES-RW30-S520 - фото 2
Электробритва Panasonic ES-RW30-S520 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Panasonic ES-RW30-S520 - фото 1
  • Электробритва Panasonic ES-RW30-S520 - фото 2
  • Электробритва Panasonic ES-RW30-S520 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 115945
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Комплектация
адаптер питания, документация, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
зарядка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, г.
640

Описание товара Электробритва Panasonic ES-RW30-S520

сеточная система бритья, 2 бритвенные головки, сухое / влажное бритье, питание: от аккумулятора, время автономной работы 21 мин, плавающие головки, подвижный бритвенный блок



Теги товара: сеточные

Отзывы о товаре Электробритва Panasonic ES-RW30-S520




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Комплектация
адаптер питания, документация, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Триммер
да
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Устройство для очистки и зарядки
зарядка
Страна производитель
Китай
Описание
сеточная система бритья, 2 бритвенные головки, сухое / влажное бритье, питание: от аккумулятора, время автономной работы 21 мин, плавающие головки, подвижный бритвенный блок


Теги товара: сеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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