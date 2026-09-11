Электробритва Бердск 2352
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Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499588
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
отсутствует
Количество бреющих элементов
2
Комплектация
бритва, дорожный чехол, документация, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
нет
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Триммер
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
135
Описание товара Электробритва Бердск 2352
Электробритва Бердск 2352 может похвастаться наличием триммера, воспользовавшись которым у вас появится возможность придать желаемую форму бакенбардам или волосам, расположенным на висках. Плавающие головки данного устройства гарантируют тщательное удаление любых волосков. Особенность модели Бердск 2352 для сухого бритья заключается в наличии ножей с функцией автоматической заточки, что избавит вас от лишних хлопот в процессе ее эксплуатации. Время от времени вам потребуется производить очистку бриты при помощи специальной щеточки, которая прилагается в комплекте с устройством.
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Теги товара: роторные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
отсутствует
Количество бреющих элементов
2
Комплектация
бритва, дорожный чехол, документация, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
нет
Плавающие головки
да
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Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Триммер
да
Страна производитель
Россия
Электробритва Бердск 2352 может похвастаться наличием триммера, воспользовавшись которым у вас появится возможность придать желаемую форму бакенбардам или волосам, расположенным на висках. Плавающие головки данного устройства гарантируют тщательное удаление любых волосков. Особенность модели Бердск 2352 для сухого бритья заключается в наличии ножей с функцией автоматической заточки, что избавит вас от лишних хлопот в процессе ее эксплуатации. Время от времени вам потребуется производить очистку бриты при помощи специальной щеточки, которая прилагается в комплекте с устройством.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
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