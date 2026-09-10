Электробритва Polaris PMR 0307RС Wet&Dry PRO 5 blades+, черный/хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бритва электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459557
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бритва электрическая
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
зарядное устройство, щеточка для чистки, защитная крышка, сумка для хранения
Отсек для сбора волосков
да
Питание
от сети/аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухое/влажное
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
зарядка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х8
Вес, г.
480
Описание товара Электробритва Polaris PMR 0307RС Wet&Dry PRO 5 blades+, черный/хром
Электробритва Polaris PMR 0307RC с 5D-системой повторения контуров лица обеспечивает максимально чистое и быстрое бритье. Оснащена уникальной конструкцией бритвенной насадки PRO 5 BLADES, супермягкими кольцами для гладкого скольжения без раздражения и плавающей конструкцией лезвий для точного повторения контура подбородка. Работает как от сети, так и от аккумулятора. Время работы в беспроводном режиме без подзарядки – до 90 минут (или 29 сеансов бритья).
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Теги товара: роторные, для влажного бритья
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Бренд
Тип товара
Бритва электрическая
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
зарядное устройство, щеточка для чистки, защитная крышка, сумка для хранения
Отсек для сбора волосков
да
Питание
от сети/аккумулятора
Развернуть
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухое/влажное
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
зарядка
Страна производитель
Китай
Электробритва Polaris PMR 0307RC с 5D-системой повторения контуров лица обеспечивает максимально чистое и быстрое бритье. Оснащена уникальной конструкцией бритвенной насадки PRO 5 BLADES, супермягкими кольцами для гладкого скольжения без раздражения и плавающей конструкцией лезвий для точного повторения контура подбородка. Работает как от сети, так и от аккумулятора. Время работы в беспроводном режиме без подзарядки – до 90 минут (или 29 сеансов бритья).
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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