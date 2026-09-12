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Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101

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Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 3
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 4
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 5
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 6
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 7
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 8
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 9
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 1
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 2
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 3
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 4
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 5
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 6
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 7
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 8
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 9
  • Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691638
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, защитная крышка, кабель Type-C-Type-A
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х7
Вес, г.
300

Описание товара Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101

Электробритва Xiaomi Mi Electric Shaver S101 с 3 независимыми плавающими головками точно адаптируется к контурам лица и сбривает щетину. Система из 18 лезвий на каждой головке обеспечивает чистое бритье и бережное воздействие на кожу. Сеточные зубья на внутренней и внешней направляющих захватывают волоски разной толщины. Постоянная скорость предотвращает защемление.



Теги товара: роторные

Отзывы о товаре Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, защитная крышка, кабель Type-C-Type-A
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
нет
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Xiaomi Mi Electric Shaver S101 с 3 независимыми плавающими головками точно адаптируется к контурам лица и сбривает щетину. Система из 18 лезвий на каждой головке обеспечивает чистое бритье и бережное воздействие на кожу. Сеточные зубья на внутренней и внешней направляющих захватывают волоски разной толщины. Постоянная скорость предотвращает защемление.


Теги товара: роторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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