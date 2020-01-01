Кровати медицинские механические

Механические медицинские кровати – это функциональная медицинская мебель, предназначенная для больных, вынужденных соблюдать постельный режим. Данные устройства рекомендованы к использованию в лечебных учреждениях и при необходимости ухода за пациентами в домашних условиях. Они обеспечивают удобство и безопасность больного, облегчают проведение различных медицинских манипуляций и диагностических процедур. Кровать с механическим приводом позволяет легко менять положение тела больного, угол наклона изголовья или изножья, а также отличается прочностью, надежностью и доступной ценой.

Современная медицинская функциональная механическая кровать – это каркасное ложе, разделенное на несколько соединенных между собой секций, оснащенных специальными рычагами, позволяющими менять положение частей кровати. Дополнительно они могут быть оборудованы боковыми ограждениями, стойками для капельниц, роликами с тормозами и другим оборудованием, облегчающим медицинские манипуляции.

Положение секций в кровати с механическим приводом регулируется вручную – для изменения наклона необходимо повернуть рычаг или самостоятельно изменить положение секции, закрепив её фиксатором.

Эти устройства подразделяются на несколько видов, в зависимости от:

Количества секций – бывают 1-; 2-; 3- и 4-х секционные кровати. У наиболее простых моделей меняется положение только изголовья, у двухсекционных – изголовья и изножья, трех- и четырехсекционные кровати позволяют менять положение и основной части ложа;

Материала рамы – наиболее распространены деревянные и металлические варианты;

Размера – в зависимости от того, где будет использоваться кровать: в медицинском учреждении или дома, комплекции больного и наличия дополнительного оборудования можно выбрать изделия с разными габаритами;

Наличия/отсутствия колес – при выборе кровати нужно оценить необходимость передвижения больного в кровати. В домашних условиях колеса могут не быть необходимыми, а в условиях стационара лучше модель с роликами;

Наличия/отсутствия регулировки высоты кровати – современные модели оснащены механизмом подъема/спуска ложа;

Наличия/отсутствия защитных рейлингов – специальные бортики могут препятствовать падению пациента с кровати;

Наличия дополнительных функций: стойки для подтягивания и гнезд для размещения капельниц, встроенного туалетного устройства, рентгенопрозрачных материалов ложа, возможности переворачивать полотно, столика для приема пищи, противопролежневых систем.

Если вы выбираете данное устройство для применения в домашних условиях, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Несмотря на появление более сложных моделей с электроприводом, механические функциональные кровати остаются самым востребованный видом устройств, что объясняется:

Функциональностью – данная медицинская мебель обеспечивает возможность проводить все необходимые медицинские и уходовые процедуры в любых условиях;

Прочностью – деревянные и металлические основания выдерживают вес больных до 150 кг и выше и могут применяться, не теряя функциональности в течение долгого времени;

Гигиеничностью –используемые материалы легко поддаются санитарно-гигиенической обработке, что очень важно при уходе за пациентом;

Простотой и надежностью управления – механизм управления устроен так, что для изменения положения секций не требуется прилагать больших физических усилий. Кроме того, простота конструкции уменьшает риск возникновения поломок и увеличивает срок эксплуатации кровати;

Доступностью – цена на механические кровати гораздо ниже, чем на кровати с электроприводом.

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