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Виниловая пластинка Nas, Illmatic Xx (Remastered) (0888430469013)

Артикул: 99232
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Виниловая Пластинка Nas Illmatic Xx
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 99232
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция NAS
filter_noneТовар входит в коллекцию NAS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888430469013
ИсполнительNas
Альбом (сингл)ILLMATIC XX
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза11.04.2014
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

40 Side North

A1The Genesis1:45
A2N.Y. State Of Mind4:53
A3Life’s A Bitch3:29
A4The World Is Yours4:50
A5Halftime4:20

41st Side South

B1Memory Lane (Sittin’ In Da Park)4:07
B2One Love5:24
B3One Time 4 Your Mind3:18
B4Represent4:13
B5It Ain’t Hard To Tell3:22


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Nas, Illmatic Xx (Remastered) (0888430469013) - стоимость товара 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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