Виниловая пластинка Kovacs, Shades Of Black (5054196546311)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5054196546311
|Исполнитель
|Kovacs
|Альбом (сингл)
|SHADES OF BLACK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|10.04.2015
|A1
|50 Shades Of Black
|3:21
|A2
|My Love
|3:56
|A3
|Whiskey And Fun
|4:07
|A4
|Night Of The Nights
|3:41
|A5
|Wolf In Cheap Clothes
|3:58
|A6
|Shirley (Sound Of The Underground)
|4:17
|B1
|The Devil You Know
|3:53
|B2
|Diggin'
|3:23
|B3
|Fool Like You
|3:27
|B4
|When The Lady's Hurt
|3:18
|B5
|He Talks That Shit
|3:40
Bonus Track
|B6
|Song For Joel
|4:06
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