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Виниловая пластинка Kovacs, Shades Of Black (5054196546311)

Артикул: 99060
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Виниловая пластинка Kovacs, Shades Of Black
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 99060
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция KOVACS
filter_noneТовар входит в коллекцию KOVACS
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5054196546311
ИсполнительKovacs
Альбом (сингл)SHADES OF BLACK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза10.04.2015

Track List

A150 Shades Of Black3:21
A2My Love3:56
A3Whiskey And Fun4:07
A4Night Of The Nights3:41
A5Wolf In Cheap Clothes3:58
A6Shirley (Sound Of The Underground)4:17
B1The Devil You Know3:53
B2Diggin'3:23
B3Fool Like You3:27
B4When The Lady's Hurt3:18
B5He Talks That Shit3:40

Bonus Track

B6Song For Joel4:06


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Виниловая пластинка Kovacs, Shades Of Black (5054196546311) - этот товар вы можете купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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