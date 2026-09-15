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The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка

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The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 1
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 2
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 3
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 4
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 5
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 6
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 7
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 8
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Marcus King Band
Альбом (сингл)
Soul Insight
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 1
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 2
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 3
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 4
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 5
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 6
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 7
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 8
  • The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072234437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Marcus King Band
Альбом (сингл)
Soul Insight
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка

Студийный альбом 2021 года коллектива The Marcus King Band. Релиз представлен на двойном черном виниле. The Marcus King Band - группа основанная вокалистом, гитаристом и автором песен Маркусом Кингом в Гринвилле. Маркус рос на блюзе, играя на шоу со воим отцом Марвином Кингом.

Отзывы о товаре The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072234437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Marcus King Band
Альбом (сингл)
Soul Insight
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Студийный альбом 2021 года коллектива The Marcus King Band. Релиз представлен на двойном черном виниле. The Marcus King Band - группа основанная вокалистом, гитаристом и автором песен Маркусом Кингом в Гринвилле. Маркус рос на блюзе, играя на шоу со воим отцом Марвином Кингом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Marcus King Band - Soul Insight (0888072234437) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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