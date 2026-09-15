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Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка

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Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка - фото 1
Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
The Path Of Totality
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка - фото 1
  • Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629626
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262006324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
The Path Of Totality
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chaos Lives In Everything, Kill Mercy Within, My Wall, Narcissistic Cannibal, Illuminati, Burn The Obedient, Sanctuary, Let's Go, Get Up!, Way Too Far, Bleeding Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chaos Lives In Everything, Kill Mercy Within, My Wall, Narcissistic Cannibal, Illuminati, Burn The Obedient, Sanctuary, Let's Go, Get Up!, Way Too Far, Bleeding Out

Отзывы о товаре Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262006324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
The Path Of Totality
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chaos Lives In Everything, Kill Mercy Within, My Wall, Narcissistic Cannibal, Illuminati, Burn The Obedient, Sanctuary, Let's Go, Get Up!, Way Too Far, Bleeding Out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chaos Lives In Everything, Kill Mercy Within, My Wall, Narcissistic Cannibal, Illuminati, Burn The Obedient, Sanctuary, Let's Go, Get Up!, Way Too Far, Bleeding Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Korn - The Path Of Totality (8719262006324) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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