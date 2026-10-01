Top.Mail.Ru
0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 1
0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 2
0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 3
0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 4
0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 5
0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 1
  • 0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 2
  • 0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 3
  • 0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 4
  • 0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 5
  • 0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632719
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
200

Описание товара 0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка

Третий студийный альбом 1970 американской рок-группы Grand Funk Railroad. Релиз был спродюсирован Терри Найтом. Альбом достиг статуса золотого рекорда RIAA в 1970 годуи стал третьим золотым рекордом Grand Funk Railroad за один год. Переиздание на 180-гр чёрном виниле.

Отзывы о товаре 0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Третий студийный альбом 1970 американской рок-группы Grand Funk Railroad. Релиз был спродюсирован Терри Найтом. Альбом достиг статуса золотого рекорда RIAA в 1970 годуи стал третьим золотым рекордом Grand Funk Railroad за один год. Переиздание на 180-гр чёрном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0600753486016, Grand Funk Railroad, Closer To Home виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...